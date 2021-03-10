«Это катастрофа!»: Цискаридзе объяснил, что может лишить Россию самобытности

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым прокомментировал «культуру отмены», которая распространяется в США и Европе. Он напомнил о фильме компании Netflix, где Анну Болейн играет чернокожая актриса, однако реальная супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора привлекла его белой кожей и рыжими волосами.

— Я надеюсь, что Россия как можно дольше сохранит идентичность. Я считаю, что национальность и вероисповедание могут быть только у персонажа. Мне приходилось танцевать Кришну, и кришнаиты подарили несколько книг и сказали, что я деликатно исполнял на сцене божество, которому поклоняется на земном шаре гораздо больше народа, чем Иисусу Христу. Искусство не должно страдать, — отметил артист.

Цискаридзе отметил, что это обедняет мировую культуру.

Соловьев добавил, что и ему, и Цискаридзе нельзя есть итальянские блюда, потому что это культурная апроприация.

— Тебе можно есть только грузинскую, а мне — только еврейскую. Например, модельер Грег Лорен делал кимоно, и ему сказали, что это апроприация японской культуры. Этот уровень шизофрении крайне опасен, но его втаскивают через западные СМИ в Россию, — заявил Соловьев.

Педагог заявил, что идеи «культуры отмены» проникают в Россию через искусство, потому что их поддерживают руководители крупных российских театров.

— Самое страшное, что люди, сегодня возглавляющие Большой театр, другие крупные театры, настроены на это и поддерживают это. Это катастрофа! Мне жалко, что эти люди скоро все втащат, это очень угрожающе. Мы теряем свою самобытность. Я грузин, но я русский артист, я никогда не буду другим! — эмоционально заявил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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