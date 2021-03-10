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Песков ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: Администрация президента РФ

Песков ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Юлия Ямпольская

Общество

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что правительство РФ подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, которые направлены в администрацию президента.

— Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, на данный момент продолжается работа для создания единственного правильного варианта в этом вопросе.

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