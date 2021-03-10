В Кремле прокомментировали решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Действия Роскомнадзора, который замедлил работу Twitter, призваны вынудить компании подчиняться законам РФ. Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, желания блокировать соцсеть у ведомства нет. Однако стоит принять меры, чтобы мировые компании выполняли российские законы. Он добавил, что у жителей России должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, передает РИА Новости.

Напомним, Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter в России с 10 марта. Уточняется, что скорость замедлится на всех мобильных, а также на стационарных устройствах на 50 процентов. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил социальной сети блокировкой, если та не будет выполнять требования законов РФ.

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