Новый цикл онлайн-лекций подготовили для работников столичных НКО

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В Москве в марте стартует новый цикл онлайн-лекций городского образовательного проекта для некоммерческих организаций «НКО Лаб», которые будут посвящены продвижению НКО и их проектов в информационном пространстве.

— Цифровые технологии позволяют рассказать о себе и своих проектах в кратчайший срок. Для одних НКО будет достаточно просто обновить сайт, а другим нужно полностью пересмотреть коммуникацию с аудиторией, завести аккаунты в социальных сетях и разработать стратегию продвижения, — отмечает руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Так, 10 марта в 16:00 пройдет вебинар, на котором расскажут, как с помощью рекламы искать единомышленников, партнеров и привлекать пожертвования. Слушатели научатся самостоятельно выстраивать рекламную кампанию, узнают о важности аналитики для НКО и что такое диджитал-маркетинг.

На вебинаре 11 марта в 16:00 расскажут, как НКО работать со СМИ и медиаплатформами. Речь пойдет о понятии «инфоповод». Слушатели смогут научиться писать пресс-релизы и узнают о профессиональных сервисах для продвижения.

15 марта в 14:00 состоится вебинар по организации онлайн-мероприятий. На нем эксперты расскажут, как выбрать подходящую платформу для трансляций, какое оборудование для этого потребуется, как написать сценарий онлайн-мероприятия.

Теме имейл-рассылки будет посвящен вебинар 16 марта в 14:00. Его участникам расскажут о тонкостях этого инструмента, чем он отличается от спама и как сформировать базу подписчиков.

24 марта в 16:00 пройдет вебинар, который поможет НКО создать подходящий сайт для организации или оптимизировать уже имеющийся. Его проведет генеральный директор центра социальных коммуникаций «Социальный эффект» Виталий Самолет.

Ознакомиться с полным расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на странице «НКО Лаб», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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