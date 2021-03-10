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Москвича поймали с крупной партией наркотиков
Наркотики

Москвича поймали с крупной партией наркотиков

Анастасия Чанцева

Происшествия

Сотрудники ППС УМВД РФ по Наро-Фоминскому округу задержали молодого человека у деревни Бекасово. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

При личном досмотре у 22-летнего жителя столицы нашли два пакета с наркотическим средством — мефедроном, общей массой более 1 килограмма.

Задержанный рассказал, что в соцсети нашел работу в качестве «закладчика». Наниматель связывался с ним только через Сеть, где давал указания. Мужчина должен был прятать наркотики в лесных массивах Москвы и Московской области.

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