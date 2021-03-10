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Более 250 детей-сирот из Подмосковья обрели новые семьи за два месяца
Фото: pixabay.com

Более 250 детей-сирот из Подмосковья обрели новые семьи за два месяца

Елена Фролова

Общество

Более 250 сирот нашли новые семьи в Московской области за два месяца. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину.

Найти замещающие семьи для детей, оставшихся без попечения родителей, помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования. Уточняется, что в настоящее время на территории подмосковного региона насчитывается более четырех тысяч приемных семей, 26 из которых были созданы с начала 2021 года.

— В Подмосковье активно работают школы приемных родителей, обучение в которых уже прошли 325 человек с начала года, — рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, в подобных учреждениях с будущими приемными родителями работают врачи, психологи и юристы. Они помогают желающим подготовиться к жизни с приемным ребенком. Обучение проходит на бесплатной основе. Всего в Московской области работают 72 таких школы.

Отметим, что на территории Подмосковья насчитывается свыше 23 тысяч детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

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