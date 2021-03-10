Сайты Следственного комитета перестали работать по всей стране

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

По всей стране утром 10 марта временно перестали работать сайты Следственного комитета. Причины, по которым не работают официальные ресурсы СК, пока не известны.

Так, не работает сайт Следственного комитета по Москве и Московской области, Следственного управления по Санкт-Петербургу и остальным городам и областям, убедился корреспондент «Вечерней Москвы». В свою очередь сервис Downdetector фиксирует сбои в работе у нескольких крупных провайдеров.

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