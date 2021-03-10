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Свыше двух тысяч человек посетили «Макет Москвы» за три дня весенних праздников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Свыше двух тысяч человек посетили «Макет Москвы» за три дня весенних праздников

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 6 по 8 марта павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили 2075 человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что число посетителей выросло в связи с ослаблением эпидемиологических ограничений в Москве после того, как мэр Москвы Сергей Собянин разрешил проведение выставочных мероприятий.

— К примеру, за аналогичный период февраля, с 21-го по 23-го числа, уникальный макет посетили 1645 человек, а всего в последний месяц зимы его увидели 6895 человек, в том числе гости из Челябинска, Израиля, Франции, — уточнил Сергей Левкин.

По словам главы департамента, с 1 марта в павильоне возобновились экскурсии. Все они проходят в интерактивном формате, лекции сопровождаются световыми и звуковыми эффектами. Посетители макета в начале каждого часа начиная с 11:00 могут увидеть шесть тематических светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Москва Булгакова», «Лучший город земли», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы».

В настоящий момент число единовременных посетителей павильона не может превышать 80 человек. При проведении экскурсии соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности.

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ВДНХСергей Левкин«Макет Москвы»
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