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Гастроэнтеролог объяснила, как правильно пить минеральную воду
Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог объяснила, как правильно пить минеральную воду

Елена Фролова

Здоровье

Рекомендации о том, как правильно пить лечебную минеральную воду, дала терапевт и гастроэнтеролог Александра Фомина.

Специалист рассказала, что данный напиток действует по принципу, который никак не отличается от лекарственных средств, передает «Царьград». Например, он положительно влияет на пищеварительный тракт. Поэтому минеральные воды чаще всего рекомендуют пить людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем, после усвоения напиток благотворно сказывается на сосудах и почках.

— Что происходит на клеточном уровне? Одни элементы закачиваются в клетку, а другие из нее удаляются — так поддерживается постоянство состава клеток. Если есть показания к применению такой воды, лучше проконсультироваться с врачом. Обычно длительность курса — не более шести недель. Количество профилактических курсов в год — два-четыре, — подчеркнула гастроэнтеролог.

По ее словам, когда у человека наблюдаются повышенная кислотность желудочного сока и спазмы кишечника, лучше всего пить минералку за полтора часа до приема пищи. Вода должна быть теплой и без газа. Это означает, что его нужно предварительно выпустить.

В свою очередь, при пониженной кислотности желудочного сока врачи советуют данный напиток употреблять за 20 минут до еды. В этом случае, разрешается вода с газом, она должна быть комнатной температуры.

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