Врач-нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников

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Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал способ восстановить печень после новогодних праздников.

Он отметил, что главным условием для начала реабилитации после новогодних излишеств является отказ от употребления спиртного. Также нужно исключить из рациона жирную и острую жареную пищу.

Врач подчеркнул, что период восстановления будет тем дольше, чем больше и продолжительней были нагрузки на печень. Чтобы помочь этому процессу, можно принимать гепатопротекторы и витамины.

— Необходим большой комплекс после таких длительных возлияний: витамины группы B, аскорбинка, обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Пить больше минералки и есть щелочные продукты. Сроки зависят от длительности возлияний. Если это было на протяжении всех десяти дней, то не меньше 4-5 дней, — сообщил Казанцев в интервью радио Sputnik.

Он сказал, что понять, насколько серьезно пострадала печень, бывает трудно, так как болезни этого органа часто протекают безболезненно. Но человек может чувствовать подташнивание, также могут начать желтеть белки глаз и кожные покровы могут измениться. Чтобы понять, что происходит, необходимо сдать биохимический анализ крови, он покажет, есть ли поражение печени.

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