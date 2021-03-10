Обширную программу по празднованию Масленицы проведут для жителей Подмосковья

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Насыщенную программу, посвященную празднованию Масленицы, подготовили во всех городских округах Московской области. Все мероприятия организованы по программе проекта губернатора региона «Зима в Подмосковье».

Например, в парке «Раздолье», который находится в Одинцове, пройдут мастер-классы, катания на лошадях, праздник «Детская Масленица». Тем временем, по информации портала «Подмосковье сегодня», в люберецком Малаховском парке состоится концерт «Широкая Масленица». Для жителей Балашихи подготовили 40 театрализованных представлений. А гостей парка «Патриот» ожидают увлекательные конкурсы.

Праздничные ярмарки разобьют в 25 подмосковных округах, где разместят в общей сложности более 1000 торговых точек. Там желающие смогут купить фермерскую продукцию, а также изделия мастеров народных промыслов.

Отмечается, что наиболее зрелищная программа состоится возле музея-заповедника Александра Пушкина в Захарове. Ожидается, что ее посетят свыше десяти тысяч взрослых и детей. Здесь выступит народная артистка России Надежда Бабкина. Помимо этого, гостей ждут ярмарка, мастер-классы и игры.

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