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Обширную программу по празднованию Масленицы проведут для жителей Подмосковья
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Обширную программу по празднованию Масленицы проведут для жителей Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Насыщенную программу, посвященную празднованию Масленицы, подготовили во всех городских округах Московской области. Все мероприятия организованы по программе проекта губернатора региона «Зима в Подмосковье».

Например, в парке «Раздолье», который находится в Одинцове, пройдут мастер-классы, катания на лошадях, праздник «Детская Масленица». Тем временем, по информации портала «Подмосковье сегодня», в люберецком Малаховском парке состоится концерт «Широкая Масленица». Для жителей Балашихи подготовили 40 театрализованных представлений. А гостей парка «Патриот» ожидают увлекательные конкурсы.

Праздничные ярмарки разобьют в 25 подмосковных округах, где разместят в общей сложности более 1000 торговых точек. Там желающие смогут купить фермерскую продукцию, а также изделия мастеров народных промыслов.

Отмечается, что наиболее зрелищная программа состоится возле музея-заповедника Александра Пушкина в Захарове. Ожидается, что ее посетят свыше десяти тысяч взрослых и детей. Здесь выступит народная артистка России Надежда Бабкина. Помимо этого, гостей ждут ярмарка, мастер-классы и игры.

Читайте также: Масленичная неделя — 2021: какие обряды можно совершать в эти дни

ярмаркаНадежда Бабкинапраздничные гулянья
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