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Нож и деньги отобрали у курьера на юго-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Нож и деньги отобрали у курьера на юго-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который ограбил курьера в подъезде жилого дома в Москве. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратился 20-летний молодой человек, работающий курьером. Он рассказал, что в подъезде дома на улице Полбина на него напал неизвестный мужчина и отобрал нож, а также одиннадцать тысяч рублей.

Подозреваемого в нападении задержали на улице Академика Власова. Им оказался 25-летний приезжий. При обыске по месту жительства у него был найден похищенный нож. Деньги злоумышленник успел потратить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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