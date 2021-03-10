Нож и деньги отобрали у курьера на юго-востоке Москвы

Фото: nekrasovka.mos.ru

Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который ограбил курьера в подъезде жилого дома в Москве. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратился 20-летний молодой человек, работающий курьером. Он рассказал, что в подъезде дома на улице Полбина на него напал неизвестный мужчина и отобрал нож, а также одиннадцать тысяч рублей.

Подозреваемого в нападении задержали на улице Академика Власова. Им оказался 25-летний приезжий. При обыске по месту жительства у него был найден похищенный нож. Деньги злоумышленник успел потратить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Читайте также: Лжесотрудница банка украла более 700 тысяч рублей с карты пенсионерки