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Лжесотрудница банка украла более 700 тысяч рублей с карты пенсионерки
Фото: pixabay.com/ru

Лжесотрудница банка украла более 700 тысяч рублей с карты пенсионерки

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Черёмушки Карта всех событий

Пенсионерка лишилась крупной суммы денег после звонка лжесотрудницы банка в Москве. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По словам пожилой женщины, ей на мобильный телефон позвонила девушка и представилась сотрудницей банка. Под предлогом сохранения денег она попросила назвать ей реквизиты банковской карты. После этого злоумышленница списала с карты все деньги — 717 988 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что безработный москвич обокрал собственную мать на восемь тысяч рублей.

Читайте также: Москвичка перевела мошенникам из соцсетей 75 тысяч рублей

пенсионерыкражамошенничество
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