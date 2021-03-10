Трое неизвестных напали на москвича в подъезде дома на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Злоумышленники напали на мужчину и насильно посадили его в машину, потребовав перевести им деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Потерпевший рассказал полицейским, что договорился о встрече со своим знакомым. В назначенный день, зайдя в подъезд дома на Осташковской улице, обнаружил, что мужчина пришел не один. Его приятель потребовал денег, а затем мужчины насильно вывели потерпевшего из подъезда и посадили в машину.

В машине поджидал еще один злоумышленник, который заставил потерпевшего перевести ему на счет деньги. После этого злоумышленники высадили мужчину и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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