Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трое неизвестных напали на москвича в подъезде дома на северо-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Трое неизвестных напали на москвича в подъезде дома на северо-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Злоумышленники напали на мужчину и насильно посадили его в машину, потребовав перевести им деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Потерпевший рассказал полицейским, что договорился о встрече со своим знакомым. В назначенный день, зайдя в подъезд дома на Осташковской улице, обнаружил, что мужчина пришел не один. Его приятель потребовал денег, а затем мужчины насильно вывели потерпевшего из подъезда и посадили в машину.

В машине поджидал еще один злоумышленник, который заставил потерпевшего перевести ему на счет деньги. После этого злоумышленники высадили мужчину и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Читайте также: Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Московской области

ограблениеграбежнападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Все мнения
О проекте