Более 280 тысяч москвичей переселят в новостройки на месте снесенных домов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 280 тысяч москвичей получат жилье в новостройках, которые возведут на месте демонтированных многоквартирных домов. Об этом сообщил замруководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй в среду, 10 марта.

— Сейчас для реализации программы реновации подобрано 489 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом 7,7 миллиона квадратных метров. При этом, 132 территории площадью 2,3 миллиона квадратных метров располагаются на месте определенных к сносу домов. Этого вполне достаточно, чтобы после их демонтажа начать новое жилищное строительство, которое обеспечит переселение 280 тысяч человек-участников программы реновации, — рассказал Андрей Валуй в рамках Всероссийской строительной недели.

По словам замруководителя департамента, программа реновации включает 5175 домов, площадь которых составляет 16,4 миллиона «квадратов». Она предусматривает переселение одного миллиона жителей.

Андрей Валуй назвал программу реновации драйвером развития городской среды. Она учитывает транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру и позволяет создать безопасную и комфортную среду для жителей.

Он отметил, что в 2021 году начнется переселение более 30 тысяч горожан.

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