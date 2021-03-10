Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 280 тысяч москвичей переселят в новостройки на месте снесенных домов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 280 тысяч москвичей переселят в новостройки на месте снесенных домов

Анастасия Колоскова

Город

Более 280 тысяч москвичей получат жилье в новостройках, которые возведут на месте демонтированных многоквартирных домов. Об этом сообщил замруководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй в среду, 10 марта.

— Сейчас для реализации программы реновации подобрано 489 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом 7,7 миллиона квадратных метров. При этом, 132 территории площадью 2,3 миллиона квадратных метров располагаются на месте определенных к сносу домов. Этого вполне достаточно, чтобы после их демонтажа начать новое жилищное строительство, которое обеспечит переселение 280 тысяч человек-участников программы реновации, — рассказал Андрей Валуй в рамках Всероссийской строительной недели.

По словам замруководителя департамента, программа реновации включает 5175 домов, площадь которых составляет 16,4 миллиона «квадратов». Она предусматривает переселение одного миллиона жителей.

Андрей Валуй назвал программу реновации драйвером развития городской среды. Она учитывает транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру и позволяет создать безопасную и комфортную среду для жителей.

Он отметил, что в 2021 году начнется переселение более 30 тысяч горожан.

Читайте также: Дом на 216 квартир по реновации введут в Ломоносовском районе до конца года

новостройкиреновацияпереселение семей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Все мнения
О проекте