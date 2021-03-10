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Юрист рассказала, как избежать мошенников при покупке земельного участка
Фото: pixabay.com

Юрист рассказала, как избежать мошенников при покупке земельного участка

Елизавета Короткова

Недвижимость

Рекомендуется хотя бы раз самостоятельно добраться до земельного участка по навигатору, а также проверить доверенность по номеру и дате на официальном сайте Нотариальной палаты. Важно, чтобы она была действительна. Этим советом о том, как купить земельный участок и не попасться на удочку мошенников, поделилась юрист Елена Павлович на канале «Царьград».

Также необходимо тщательно проверить данные всех документов, в том числе печати и подписи к ним. Внимательно изучите паспорт продавца, договор купли-продажи, разрешение на постройку дома для жилья. В перечень документации, подлежащей проверке, входит свидетельство о праве собственности, кадастровый и технический паспорта участка, согласие супруга, справка об отсутствии долгов и арестов.

— Но чтобы уж наверняка быть уверенным в сделке — заключайте ее только с самим продавцом! — рекомендует эксперт.

Елена Павлович считает, что главное вовремя «включить голову» и быть бдительным ко всем предоставляемым данным.

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