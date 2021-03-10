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Эксперт раскрыл секрет выбора хорошей красной икры
Фото: pixabay.com

Эксперт раскрыл секрет выбора хорошей красной икры

Елизавета Короткова

Общество

Стоит покупать красную икру в прозрачной упаковке, чтобы сразу заметить возможные изъяны. Икринки не должны обладать излишней упругостью, пружинить. Также важно проверить наличие «глазков» — небольших сгустков внутри икринок. Об этом руководитель аналитического отдела «Рыбсеть» Полина Кирова рассказала «Радио 1».

— У имитационного деликатеса икринки иногда склеиваются, как личинки — в настоящем продукте такого не бывает. Как не бывает и вытянутых или тройных. И в пластике, и стекле вы это увидите, — объяснила Полина Кирова.

Не стоит пугаться наличия икорного сока, а также желтоватого жирового налета на стенках банки. Гораздо больше должно настораживать их отсутствие, считает эксперт. Особый спрос на икру возникает в период Масленичной недели, когда россияне готовятся к праздничным гуляньям. В это время нужно особенно опасаться стать жертвой мошенников, создающих некачественный продукт.

Читайте также: Масленичная неделя — 2021: какие обряды можно совершать в эти дни

красная икраМасленицаблины
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