Испанские и итальянские музыканты выступят на фестивале в Москве

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С 24 по 27 марта исполнители из России, Испании и Италии станут участниками Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары». Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

Мероприятие пройдет в Концертном зале имени Чайковского. Музыканты исполнят произведения классических и современных композиторов. В среду, 24 марта, в честь 100-летия со дня рождения Астора Пьяццоллы итальянский дуэт Джампаоло Бандини и Чезаре Кьякьяретта исполнит композицию «Четыре времени года в Буэнос-Айресе». Художественный руководитель фестиваля Артем Дервоед представит посвященный 120-летию Хоакину Родриго концерт «Кончертанто в Буэнос-Айресе».

Второй фестивальный день, 25 марта, пройдет под испанские мотивы. В исполнении Артема Дервоеда впервые прозвучит весь цикл «Замки Испании» Федерико Морено Торробы. Кроме того, испанский гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей и гитарист фламенко Мигель Анхель Кортес представят ряд собственных композиций. На заключительном гала-вечере выступят скрипач Никита Борисоглебский и флейтиста Екатерина Корнишина. Все концерты будут транслироваться на сайте Московской филармонии.

Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары» пройдет уже в 15-й раз. С 2006 года его посетили свыше 75 тысяч зрителей, сообщает ТАСС.

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