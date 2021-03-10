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Путин согласился встретиться с Эрдоганом в ближайшее время
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Путин согласился встретиться с Эрдоганом в ближайшее время

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавив, что они давно не виделись. Об этом он сообщил в среду, 10 марта, во время торжественной церемонии начала строительства третьего блока атомной электростанции (АЭС) «Аккую».

— Договорились. Мы давно уже не виделись. Надо это сделать в ближайшее время, — заявил Путин.

В свою очередь, президент Турции сказал, что страна планирует продолжать сотрудничество с Россией, а он сам надеется вскоре встретиться с главой РФ.

— Турция намерена продолжать сотрудничество с РФ по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично, — цитирует РИА Новости Эрдогана.

В среду лидеры двух стран дали старт началу возведения третьего энергоблока АЭС «Аккую». Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии по видео-конференц-связи.

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