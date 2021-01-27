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Илон Маск и Реджеп Эрдоган поговорили по телефону
Фото: twitter.com/mfame_guru

Илон Маск и Реджеп Эрдоган поговорили по телефону

Ростислав Зубков

В мире

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава SpaceX Илон Маск провели телефонные переговоры. О чем говорили политик и бизнесмен, рассказали в канцелярии турецкого лидера.

— Обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий, — приводит ТАСС выдержку из коммюнике.

Напомним, 8 января американская частная компания SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.

Ранее были объявлены имена первых туристов, летящих на МКС на корабле Илона Маска.

Читайте также: Названы сроки полета корабля Илона Маска с первыми космическими туристами

Реджеп ЭрдоганИлон Маскпереговоры
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