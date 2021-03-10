Народный календарь. Почему нужно избегать красивых женщин 11 марта

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11 марта в народном месяцеслове получило название Порфирий поздний. В этот четверг христиане вспоминают святителя Порфирия, который прославился в Палестине чудесами и исцелением больных.

Люди верили, что в этот день молодым людям необходимо избегать красивых женщин, поскольку в этот день в них может вселяться кикимора. Считалось, что нечисть соблазняет мужчину, заманивает в лес и забирает его силу. Кроме того, в этот день нельзя плевать в воду, иначе мог занеметь язык.

По традиции люди в этот день мастерили скворечники для птиц, которые начинали возвращаться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нужно избегать красивых женщин 11 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет дождь, то лето будет погожим. Если воробьи сбиваются в стаи, скоро потеплеет.

В этот четверг в России отмечаются День работника органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.

170 лет назад состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто». 152 года назад французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного — панды.

В этот день родились российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа, музыкант Астор Пьяццолла, актеры Георгий Юматов и Мария Аронова.

Именины отмечают Севастьян, Сергей, Анна, Петр, Николай, Порфирий, Иван.

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