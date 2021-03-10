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Врач назвал три продукта, которые помогают «приручить» холестерин
Фото: pexels.com / Marco Antonio Victorino

Врач назвал три продукта, которые помогают «приручить» холестерин

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, позволяющие «приручить» холестерин. В первую очередь люди, у которых высокий холестерин, могут есть красные яблоки.

— Пектин и пищевые волокна помогают снизить в крови содержание «плохого» холестерина и повышают «хороший», яблочная кожура снижает воспаление, — отметил врач.

Он напомнил, что атеросклероз может перерасти в злокачественное течение: у человека могут вырасти атеросклеротические бляшки и появиться тромбы.

— Второй продукт — отруби. Это чемпион по содержанию пищевых волокон. Клетчатка способствует изменению состава липидов крови. Я бы советовал отруби добавлять в каши, крупы или кисломолочные продукты. Третий продукт — рыбий жир. Омега-3 нужны ежедневно суммарно 1,5 грамма, — заявил Гинзбург.

Обязательно нужно исключить продукты, провоцирующие атеросклероз, — это сладкие продукты, маргарин, красное мясо, колбасы, сосиски.

Видео опубликовано на YouTube.

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