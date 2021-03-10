Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Томаса Баха переизбрали на пост президента МОК
Фото: Νέα Δημοκρατία / CC BY-NC 2.0

Томаса Баха переизбрали на пост президента МОК

Кирилл Николаев

Спорт

Томас Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в среду, 10 марта, сообщили на сайте организации.

Выборы состоялись на сессии МОК в онлайн-формате. Бах был единственным кандидатом на пост президента МОК. За его переизбрание проголосовало 93 человека, один был против.

Томас Бах является главой МОК с 2013 года. Его полномочия завершатся в 2025 году.

Читайте также: Минспорта опровергло информацию об отставке Олега Матыцина

СпортвыборыМОК
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Все мнения
О проекте