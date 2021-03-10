Томаса Баха переизбрали на пост президента МОК

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Томас Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в среду, 10 марта, сообщили на сайте организации.

Выборы состоялись на сессии МОК в онлайн-формате. Бах был единственным кандидатом на пост президента МОК. За его переизбрание проголосовало 93 человека, один был против.

Томас Бах является главой МОК с 2013 года. Его полномочия завершатся в 2025 году.

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