Копию космического корабля из сериала «Мандалорец» построили в Якутии

Фото: Мандалорец, 2019 год

Копия космического корабля Razor Crest из сериала «Мандалорец» была построена за три месяца. Об этом телеканалу «360» рассказал житель Якутии Айаал Федоров, который стал одним из создателей макета.

По его словам, он вместе со своей командой мечтал стать первым, кто сумеет соорудить копию этого корабля, так как до них еще никто в мире не делал такого. Возведение макета стартовало в декабре 2020 года, как только были спроектированы его размеры. Завершилась работа несколько дней назад. Высота корабля составляет почти четыре метра, длина — 14 метров, а ширина — десять метров.

— Он создан из ДВП, фанеры и брусков дерева. Его основу составляет железо. Благодаря этому удается поднять манипуляторы. В свою очередь, двигатели выполнены из пенопласта, чтобы они были максимально легкими, — пояснил Айаал Федоров.

Он также признался, что изначально не планировалось обставлять копию корабля изнутри. Однако по многочисленным просьбам подписчиков было решено скорректировать планы.

— Когда мы начинали, нас было только двое, потом потихоньку набрали команду. Сейчас в ее составе пять человек, — добавил инициатор.

Айаал Федоров пояснил, что никакой коммерческой выгоды идея по строительству копии корабля из сериала «Мандалорец» никогда не представляла. Автору идеи просто понравился Razor Crest. По его словам, с ним связывались каскадеры, снимавшиеся в сериале. Они сделали репост и поставили лайки на снимки в Instagram. Однако сами актеры пока не связывались с ним.

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