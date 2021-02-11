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Компания Lucasfilm уволила актрису из сериала «Мандалорец» за пост в соцсетях
Фото: pixabay

Компания Lucasfilm уволила актрису из сериала «Мандалорец» за пост в соцсетях

Никита Абрамов

Кино

Компани Lucasfilm разорвала контракт с актрисой сериала «Мандалорец» Джиной Карано из-за ее публикаций в соцсетях на тему текущей политической ситуации в США.

Во вторник, 9 февраля, Джина опубликовала несколько постов в Instagram, сравнив текущую политическую ситуацию в США с нацисткой Германией.

— Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты смогли легко окружить тысячи евреев, правительство сначала заставило их собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов? — цитирует Джину издание Variety.

После этих постов в Сети появились призывы снять девушку с роли в сериале, а также уволить ее из кинокомпании.

В свою очередь компания Lucasfilm разорвала с Джиной контракт. Также от работы с актрисой отказалось представлявшее ее агентство United Talent Agency.

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