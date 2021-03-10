Правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека в Подмосковье

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из подмосковного УМВД задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанные имеют отношение к похищению жителя деревни Путилково. Злоумышленники, угрожая мужчине пистолетом, вывели его из собственной квартиры, усадили в автомобиль и привезли в гостиницу в Балашихе. Там они удерживали жертву, вынуждая его передать им от 300 до 500 тысяч рублей.

Татьяна Петрова добавила, что полицейские смогли установить личности подозреваемых. Похищенный мужчина был освобожден.

По факту похищения принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.

Читайте также: Похитившая ребенка из роддома в Ростовской области женщина пойдет под суд