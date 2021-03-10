Названы три знака зодиака, которые ждут рабочие трудности в марте

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Астролог-нумеролог Татьяна Лысенко назвала три знака зодиака, представителям которых нужно уделить особое внимание рабочим отношениям и не вступать в конфликты в коллективе в марте. Об этом сообщил портал New Inform.

Речь идет о Львах, Овнах и Девах. Например, первым предстоит столкнуться с проблемами на деловом уровне. Астролог утверждает, что представителей этого знака ждут убытки, задержки в получении денег и различные препятствия. Поэтому им нужно соблюдать осторожность с излишним оптимизмом, а также придерживаться здравого смысла. Март считается худшим месяцем для работы Львов с зарубежными партнерами и совершения поездок за рубеж.

Овнам же нежелательно в этот период выяснять отношения с руководством, а также менять работу. В первый месяц весны представителям этого знака лучше посвятить себя покупке недвижимости или авто. При этом в марте Овнов ждет успех в таких кардинальных переменах, как переезд.

Девам стоит следить за тем, что они говорят, чтобы не создавать повышенной конфликтности в коллективе. По мнению астролога, если они будут неосторожны в совершении финансовых сделок, то многое могут потерять. Также представителям этого знака лучше отложить на другое время все вопросы, связанные с недвижимостью. Март для Дев также худший период для планирования семьи, начала судебных тяжб и занятий спортом.

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