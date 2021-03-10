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Полицейские под Волгоградом согрели замерзающих шимпанзе
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские под Волгоградом согрели замерзающих шимпанзе

Никита Абрамов

Животные

В Волгоградской области сотрудники полиции согрели замерзающих шимпанзе на посту ДПС. Об этом в среду, 10 марта, сообщает МВД Медиа.

Грузовик, который вез животных в астраханский зоопарк, сломался по дороге. Для того чтобы животные не замерзли, полицейские перенесли их в помещение поста ДПС. Грузовик к посту доставил эвакуатор, вызванный полицейскими.

Сотрудники правоохранительных органов поместили обезьян в теплое помещение, где они дождались другого грузовика, предоставленного организаторами перевозки.

Сообщается, что шимпанзе благополучно добрались до пункта назначения.

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шимпанзеполицейскийВолгоградская область
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