Обезьянам в американском зоопарке сделали прививку от коронавируса

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Прививку от коронавирусной инфекции получили четыре орангутана и пятеро карликовых шимпанзе в зоопарке Сан-Диего. Об этом сообщили его представители, в котором находятся эти обезьяны.

Там также добавили, что эти обезьяны стали первыми в мире животными, получившими вакцину от COVID-19. Прививки им были сделаны экспериментальным путем, каждый из приматов получил по две дозы с интервалом в три недели. Каких-либо побочных эффектов не наблюдается, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В ближайшее время в зоопарке Сан-Диего планируют вакцинировать еще четырех обезьян.

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