Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Россия, Москва, МКАД, 73-й километр Карта всех событий
Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Авария произошла перед поворотом на улицу Свободы. Из-за ДТП занято три полосы из пяти. Движение затруднено на четыре километра.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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