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Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД 
Фото: mos.ru

Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД 

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 73-й километр Карта всех событий

Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла перед поворотом на улицу Свободы. Из-за ДТП занято три полосы из пяти. Движение затруднено на четыре километра.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

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