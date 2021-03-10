Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД 

Фото: mos.ru

Россия, Москва, МКАД, 73-й километр Карта всех событий

Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го километра МКАД. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла перед поворотом на улицу Свободы. Из-за ДТП занято три полосы из пяти. Движение затруднено на четыре километра.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

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