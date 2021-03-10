Шесть лет колонии получил мужчина, избивавший женщин в Татарстане

Фото: Пресс-центр МВД России

В Нижнекамске осудили мужчину, обвиняемого в серии нападений на беременных женщин. Ему присудили шесть лет колонии строгого режима. Об этом в среду, 10 марта, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Известно, что 34-летний преступник избивал ногами женщин в одном из парков Нижнекамска. Некоторые из пострадавших были беременными.

Происшествие случилось летом 2020 года. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ненавидит женский пол, пишет «Российская газета».

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