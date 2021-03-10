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Дмитрия Ливанова назначили врио ректора МФТИ
Фото: Пресс-служба Московского физико-технического института

Дмитрия Ливанова назначили врио ректора МФТИ

Кирилл Николаев

Образование

Бывший министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов назначен на должность временно исполняющего обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом в среду, 10 марта, сообщили на сайте вуза.

Отмечается, что Ливанов приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня 2021 года. До этого момента он будет заниматься обеспечением преемственности научного и организационного руководства МФТИ. В ближайшее время должна быть разработана и обсуждена программа развития университета, определен круг задач и направлений развития, подготовлен проект для участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Ливанов являлся министром образования и науки РФ с 2012 по 2016 годы. Он также был ректором Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

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