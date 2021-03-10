Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 50 тысяч девятиклассников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в резервный срок в среду, 10 марта.

Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, собеседование состоится почти в 14 тысячах школ по всей стране. В этом году оно может проходить как в очной, так и в дистанционной формах.

Большинство выпускников девятых классов прошли собеседование в основной срок 10 февраля. Это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации. При этом 98,5 процента школьников получили зачет.

В резервный срок собеседование проходят выпускники, которые не смогли получить зачет на собеседовании в основной срок или пропустили его по уважительной причине.

Еще один дополнительный день проведения собеседования по русскому языку — 17 мая, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что для московских школьников запустили онлайн-олимпиаду по русскому языку.

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