Минтруда заявило об индексации социальных пенсий на 3,4 процента

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На индексацию социальных пенсий направят 12,8 миллиарда рублей из бюджета РФ. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба Министерства труда России.

Индексация социальных пенсий составит 3,4 процента и затронет 3,9 миллиона граждан РФ.

— Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 миллиона граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

С 1 апреля 2021 года в результате индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

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