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Доходы семьи будут влиять на детские выплаты
Фото: pixabay.com

Доходы семьи будут влиять на детские выплаты

Никита Абрамов

Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты на детей будут зависеть от доходов семьи. Документ опубликован в среду, 10 марта, на официальном портале правовой информации.

Размер выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.

— В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, — говорится в тексте документа.

Также отмечается, что если среднедушевой доход семьи не превышает величин прожиточного минимума на человека, то ежемесячная выплата на ребенка может составить 100 процентов от прожиточного минимума.

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