Кто и как может получить социальное пособие на детей в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Получить социальное пособие для семей с детьми в столице стало проще. Теперь при подаче заявлений в электронном виде на mos.ru не нужно подтверждать право на субсидии. Всю необходимую информацию Департамент труда и социальной защиты Москвы соберет самостоятельно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Вечерняя Москва» напоминает читателям, каких выплат коснутся изменения и о том, кому они положены.

По упрощенной схеме можно получить дополнительное единовременное пособие молодым семьям при рождении ребенка. Его размер на сегодняшний день, согласно постановлению правительства Москвы от 16 декабря 2020 года, составляет 1643 рубля. Его могут предоставить как обоим родителям или усыновителям, так и одному из них. Возраст ответственных за ребенка не должен превышать 30 лет.

Аналогичные условия существуют для единовременной компенсационной выплаты при рождении или усыновлении малыша. На первого ребенка она составляет 6023 рубля, на второго и последующих — 15 879 рублей. Если у женщины родились одновременно трое и более детей, то семья получит от города 54 754 рубля сразу.

Упростилась процедура получения ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям, чей доход не превышает прожиточного минимума. На сегодняшний день размер таких пособий на детей от нуля до трех лет варьируется в Москве от 10 951 рубля до 16 427 рублей в зависимости от состава семьи. На детей от трех до семи лет — 7725 рублей, на детей от восьми до восемнадцати лет — от 4381 до 6571 рубля.

Также в Москве по упрощенной схеме будут получать выплаты многодетные семьи, где от трех и более детей. Размер ежемесячных компенсационных субсидий составляет от 1315 до 1643 рублей.

Для матерей, родивших 10 и более детей и получающих пенсию, предусмотрены ежемесячные компенсационные пособия в размере 21 902 рублей. Помимо них предусмотрены ежегодные субсидии такой же суммы к Международному дню семьи, а также ежегодные выплаты к Дню знаний — в этом году их сумма составит 32 853 рубля. Все их можно получить по упрощенной схеме, просто оставив заявку в электронном виде.

Если предыдущие условия касались в основном тех, кто зарегистрирован в Москве, то некоторые компенсационные выплаты на детей полагаются и тем, кто не имеет постоянной прописки в столице. Единовременное пособие в размере 658 рублей любая женщина может получить, встав на учет в столичных медицинских организациях в срок до 20 недель беременности, также без сканов и копий документов, подтверждающих это право.

Бюджет Москвы был и остается социально ориентированным. В 2021 году власти столицы продолжат помогать старшему поколению, многодетным, малообеспеченным и приемным семьям. При этом все больше государственных услуг можно оформить буквально одним нажатием кнопки. В мэрии планируют заниматься модернизацией таких сервисов и дальше.

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