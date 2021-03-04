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Минэкономразвития предложило расширить список функций портала «Госуслуги»
Фото: twitter.com/no_sro_ki

Минэкономразвития предложило расширить список функций портала «Госуслуги»

Анастасия Колоскова

Общество

Министерство экономического развития России предложило увеличить количество услуг, которые жители страны могут получить через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что проект соответствующего распоряжения правительства был внесен в кабинет министров.

— Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций, — говорится в сообщении.

В настоящее время для получения этих данных гражданам и организациям приходится обращаться лично во время очного приема.

Как отметили в Минэкономразвития, нововведения позволят получать с помощью портала «Госуслуги» необходимую информацию «в один клик», избавив от необходимости тратить время на визит в органы власти, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Мошенники стали получать личные данные россиян под видом выплат с «Госуслуг»

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