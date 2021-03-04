Минэкономразвития предложило расширить список функций портала «Госуслуги»

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Министерство экономического развития России предложило увеличить количество услуг, которые жители страны могут получить через портал «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что проект соответствующего распоряжения правительства был внесен в кабинет министров.

— Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций, — говорится в сообщении.

В настоящее время для получения этих данных гражданам и организациям приходится обращаться лично во время очного приема.

Как отметили в Минэкономразвития, нововведения позволят получать с помощью портала «Госуслуги» необходимую информацию «в один клик», избавив от необходимости тратить время на визит в органы власти, сообщает РИА Новости.

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