Названы пять российских городов, где лучше всего отмечать Масленицу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Масленичные гулянья в этом году выпали на два уик-энда подряд, так как праздничная неделя проходит с 8 по 14 марта. ФАН опубликовало подборку городов, куда лучше всего поехать в эти дни.

Ярославль часто называют центром масленичных гуляний в стране. Здесь даже есть резиденция Государыни-Масленицы. По традиции, гулянья проводят на главной городской площади — Соборной. На время мероприятий она становится Яриловой слободой, или по-другому — ярмаркой.

Здесь воссоздается атмосфера гуляний в Древней Руси. Гости столицы Золотого кольца увидят скоморохов, хороводы и концерты, а также поучаствуют в различных конкурсах. А любители блинчиков смогут продегустировать более 100 видов данного традиционного блюда с начинками.

Великий Новгород приглашает туристов на масленичные гулянья, которые пройдут в Кремлевском парке. Здесь можно посмотреть на кулачные бои, посоревноваться за призы в конкурсах на столбах, а также покататься с горы. Также гостям предложат посетить экскурсии по Музею деревянного зодчества и краеведческому музею. А во время тематических выставок желающие купят на память сувенир ручной работы.

В Екатеринбурге главные масленичные гулянья состоятся на площади Маяковского. В первую очередь там можно посетить большую ярмарку. Здесь среди продавцов можно заметить юных «купцов» — школьники, которых активно привлекают к участию в мероприятии, предложат покупателям приобрести выпечку, вышитые полотенца, кухонную утварь и многое другое.

Кроме того, отличительной чертой Масленицы в Екатеринбурге считаются катания в санях, запряженных лошадьми, вокруг города.

«Масленичные потехи» ждут туристов в Суздале. Здесь интересно посмотреть на традиционные гусиные бои. Суть их заключается в том, что несколько гусаков добиваются расположения гусыни. Подберутся состязания и для людей. Желающие могут сразиться в подушечных боях. Помимо этого, в этом городе можно посетить традиционную ярмарку с мастер-классами.

В столице Башкирии — Уфе — Масленицу отмечают с удовольствием. Кроме традиционно русских блюд (блинов, курников и пирогов), здесь можно отведать башкирские угощения — самсу, кыстыбай, учпочмак, беляши и другие. А запить все эти яства можно будет кумысом и коротом. Среди национальных развлечений — катания на лошадях.

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