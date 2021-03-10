Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы пять российских городов, где лучше всего отмечать Масленицу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Названы пять российских городов, где лучше всего отмечать Масленицу

Елена Фролова

Туризм

Масленичные гулянья в этом году выпали на два уик-энда подряд, так как праздничная неделя проходит с 8 по 14 марта. ФАН опубликовало подборку городов, куда лучше всего поехать в эти дни.

Ярославль часто называют центром масленичных гуляний в стране. Здесь даже есть резиденция Государыни-Масленицы. По традиции, гулянья проводят на главной городской площади — Соборной. На время мероприятий она становится Яриловой слободой, или по-другому — ярмаркой.

Здесь воссоздается атмосфера гуляний в Древней Руси. Гости столицы Золотого кольца увидят скоморохов, хороводы и концерты, а также поучаствуют в различных конкурсах. А любители блинчиков смогут продегустировать более 100 видов данного традиционного блюда с начинками.

Великий Новгород приглашает туристов на масленичные гулянья, которые пройдут в Кремлевском парке. Здесь можно посмотреть на кулачные бои, посоревноваться за призы в конкурсах на столбах, а также покататься с горы. Также гостям предложат посетить экскурсии по Музею деревянного зодчества и краеведческому музею. А во время тематических выставок желающие купят на память сувенир ручной работы.

В Екатеринбурге главные масленичные гулянья состоятся на площади Маяковского. В первую очередь там можно посетить большую ярмарку. Здесь среди продавцов можно заметить юных «купцов» — школьники, которых активно привлекают к участию в мероприятии, предложат покупателям приобрести выпечку, вышитые полотенца, кухонную утварь и многое другое.

Кроме того, отличительной чертой Масленицы в Екатеринбурге считаются катания в санях, запряженных лошадьми, вокруг города.

«Масленичные потехи» ждут туристов в Суздале. Здесь интересно посмотреть на традиционные гусиные бои. Суть их заключается в том, что несколько гусаков добиваются расположения гусыни. Подберутся состязания и для людей. Желающие могут сразиться в подушечных боях. Помимо этого, в этом городе можно посетить традиционную ярмарку с мастер-классами.

В столице Башкирии — Уфе — Масленицу отмечают с удовольствием. Кроме традиционно русских блюд (блинов, курников и пирогов), здесь можно отведать башкирские угощения — самсу, кыстыбай, учпочмак, беляши и другие. А запить все эти яства можно будет кумысом и коротом. Среди национальных развлечений — катания на лошадях.

Читайте также: Обширную программу по празднованию Масленицы проведут для жителей Подмосковья

ЯрославльЕкатеринбургУфа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте