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Мосфильм назвал самые узнаваемые мелодии советского кино
Фото: www.sxc.hu

Мосфильм назвал самые узнаваемые мелодии советского кино

Никита Абрамов

Музыка

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал рейтинг самых узнаваемых песен из советского кино. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба телеканала.

На первом месте рейтинга оказалась композиция «Остров невезения» из киноленты «Бриллиантовая рука», которую узнали 96 процентов респондентов. Второе место досталось песне «Если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», за которую проголосовали 93 процента опрошенных.

Третье место заняла «Песня про медведей» из кинофильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», которую узнали 90 процентов респондентов.

Также в рейтинге оказались «Если б я был султан», «Песня мушкетеров», «Госпожа удача», «Звенит январская вьюга» и «Прекрасное далеко».

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