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Мужчины связали проводами трех человек при налете на квартиру в Москве
Фото: https://pixabay.com

Мужчины связали проводами трех человек при налете на квартиру в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 123 Карта всех событий

Трех человек задержали за разбойное нападение на квартиру на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел 8 марта по адресу Волгоградский проспект, дом 123. Трое приезжих безработных мужчин ворвались в квартиру, угрожая пистолетом и электрошокером, связали проводами USB руки мужчине и двум женщинам. Злоумышленники похитили телефон и 18 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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