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Москвичам рассказали, где встретить Масленицу в этом году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичам рассказали, где встретить Масленицу в этом году

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В некоторых районах столицы проходят праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В галерее Солнцево пройдут тематические мастер-классы. Масленичные гулянья запланированы в Доме Гоголя, в музее Москвы, в Музее-усадьбе «Кусково» и музее имени Есенина. Также мероприятия пройдут в Музее-заповеднике «Царицыно» и Коломенском.

Москвичам рассказали, где встретить Масленицу в этом годуФото: Telegram-канал Дептранс Москвы

На всех площадках москвичи и гости столицы смогут попробовать блины с разнообразными начинками и встретить приход весны.

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площадки фестиваляМоскваМасленица
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