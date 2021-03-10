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Экипаж МКС загерметизировал все трещины в обшивке
МКС / Фото: pixabay.com

Экипаж МКС загерметизировал все трещины в обшивке

Никита Абрамов

Технологии

Экипаж Международной космической станции (МКС) закончил работы по герметизации второй трещины в обшивке. Об этом в среду, 10 марта, сообщил представитель Центра управления полетами (ЦУП).

— Все хорошо. Можешь выключать камеру, очень хорошую картину получили мы, — цитирует представителя ЦУП Интерфакс.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере российского модуля «Звезда» и временно заклеил ее.

Читайте также: Экипаж МКС покрыл герметиком вторую трещину на станции

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