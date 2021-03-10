ЦБ РФ планирует начать тест цифрового рубля в 2022 году

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Центральный банк России планирует к концу 2021 года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году начать тестирование валюты. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

— К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет нельзя. В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования, — цитирует Заботкина РИА Новости.

Центробанк представил идею цифрового рубля в октябре 2020 года. Предполагается, что это будет уникальный цифровой код, который будет храниться в электронном кошельке.

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