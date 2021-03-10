Пять машин столкнулись на внутренней стороне ТТК
Россия, Москва, Рижская эстакада Карта всех событий
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Участником ДТП также стала машина такси. На месте аварии в районе Рижской эстакады работают оперативные службы города.
Движение в сторону Русаковской эстакады затруднено на три километра.
Читайте также: Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД