Два помещения для бизнеса на севере Москвы выставили на торги

Фото: https://pixabay.com/

Россия, Москва, Смольная улица, 11 Карта всех событий

Два объекта на севере столицы для развития бизнеса выставили на торги. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Отмечается, что объекты находятся в Войковском и Головинском районах. Одно помещение сдадут в аренду, а другое будет реализовано на торгах.

По словам заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Александра Окунева, один из объектов расположен на улице Смольной, дом 11, а второй — на Ленинградском шоссе, дом 52. Заявки принимаются до 16 апреля. Проведение торгов пройдет 20 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Два участка под индивидуальное строительство в Косино-Ухтомском районе выставили на торги