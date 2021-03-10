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Два помещения для бизнеса на севере Москвы выставили на торги
Фото: https://pixabay.com/

Два помещения для бизнеса на севере Москвы выставили на торги

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Смольная улица, 11 Карта всех событий

Два объекта на севере столицы для развития бизнеса выставили на торги. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Отмечается, что объекты находятся в Войковском и Головинском районах. Одно помещение сдадут в аренду, а другое будет реализовано на торгах.

По словам заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Александра Окунева, один из объектов расположен на улице Смольной, дом 11, а второй — на Ленинградском шоссе, дом 52. Заявки принимаются до 16 апреля. Проведение торгов пройдет 20 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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