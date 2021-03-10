Два помещения для бизнеса на севере Москвы выставили на торги
Два объекта на севере столицы для развития бизнеса выставили на торги. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.
Отмечается, что объекты находятся в Войковском и Головинском районах. Одно помещение сдадут в аренду, а другое будет реализовано на торгах.
По словам заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Александра Окунева, один из объектов расположен на улице Смольной, дом 11, а второй — на Ленинградском шоссе, дом 52. Заявки принимаются до 16 апреля. Проведение торгов пройдет 20 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Два участка под индивидуальное строительство в Косино-Ухтомском районе выставили на торги