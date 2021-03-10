Наполеона Бонапарта осудили в Индонезии за взятку

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Генерала-инспектора индонезийской полиции Наполеона Бонапарта приговорили к 4,5 года тюремного заключения за коррупцию. Об этом в среду, 10 марта, сообщила газета Jakarta Globe.

Сотрудник правоохранительных органов получил взятку в сумме 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов. В свою очередь, генерал-инспектор помог вернуться в страну мошеннику.

Другому фигуранту дела бригадному генералу Прасетиджо Утомо присудили 3,5 года тюремного заключения. Известно, что оба генерала удалили имя мошенника из списка розыска Интерпола.

Бонапарт свою вину не признал. Также он планирует обжаловать вердикт.

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