Незаконную постройку демонтировали на юге Москвы

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Россия, Москва, Автозаводская улица, владение 23 Карта всех событий

На территории Даниловского района демонтировали незаконно построенное одноэтажное металлическое сооружение. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

— В ходе контрольно-инспекционных мероприятий в Южном административном округе Госинспекция по недвижимости выявила объект самовольного строительства площадью 260 квадратных метров. На земельном участке по адресу улица Автозаводская, владение 23, вблизи строения 175, на территории поликлиники располагалось одноэтажное металлическое сооружение, — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

Известно, что разрешение на строительство не было получено. Само сооружение не состоит на государственном кадастровом и техническом учете. Также отсутствует информация о зарегистрированных правах собственности.

На данный момент сооружение демонтировано, а местность очищена от мусора.

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