Незаконную постройку и ограждение снесли на северо-востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Годовикова, 9с25 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки и ограждения, незаконно возведенных в Северо-Восточном административном округе столицы.

Трехэтажное здание площадью 7,05 тысячи квадратных метров, рядом с которым был незаконно возведен металлический навес площадью 45 квадратных метров, расположено в Останкинском районе по адресу улица Годовикова, владение 9, строение 25.

Объект, а также примыкающий к нему забор протяженностью 25 метров располагались на земельном участке, не предназначенном под цели строительства.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, самовольное строение и ограждение были демонтированы. Демонтаж осуществлялся совместно с пользователями участка: они самостоятельно устранили две трети строения. Сейчас участок освобожден от самостроя и расчищен от строительного мусора, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

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