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Нелегальные бытовки снесли на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальные бытовки снесли на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 5112, 2с1Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа комплекса бытовок и контейнеров, незаконно возведенного в Юго-Восточном административном округе столицы.

Самострой площадью 200 квадратных метров обнаружили в районе Печатники по адресу Проектируемый проезд № 5112, владение 2.

Объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы, разрешение на строительство отсутствует. Участок по указанному адресу был предоставлен по договору аренды юридическому лицу для эксплуатации нежилого здания без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, к настоящему времени самострой ликвидирован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что возле высотки на Котельнической набережной демонтировали нелегально установленный контрольно-пропускной пункт.

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