Незаконный автосервис демонтировали в Академическом районе Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Ивана Бабушкина, 18к2 Карта всех событий

Незаконный автосервис демонтирован в Академическом районе на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы.

— В ходе контрольно-инспекционных мероприятий в Юго-Западном округе сотрудниками Госинспекции по недвижимости была выявлена самовольная постройка площадью 580 квадратных метров. На земельном участке площадью 810 квадратных метров по адресу улица Ивана Бабушкина, дом 18, корпус 2, было расположено одноэтажное строение, используемое под автосервис, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее указанный земельный участок передали пользователю по договору аренды. По истечении срока договора арендатор должен был освободить участок от строений, но нарушил условия, в связи с чем объект был демонтирован.

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